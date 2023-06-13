Замминистра обороны Анна Маляр сообщает, как продвигается наступление ВСУ на юге.

По ее словам, продолжаются бои в районах Малой Токмачки, Новоданиловки, а также вблизи Макаровки на Ореховском направлении.

Замминистра подтверждает, что на Бердянском направлении ВСУ продвинулись от 0,5 до 1 километра.

По данным Минобороны, россияне всячески пытаются удержать захваченные позиции и постоянно пытаются контратаковать на бронетехнике и с массовым применением ПТУРов и дронов-камикадзе.

Также, по словам Маляр, идут бои за Ягодное на Бахмутском направлении, где ВСУ продвинулись в районе Берховского водохранилища на 250 метров.

Маляр называет еще одно направление наступательных действий ВСУ - Торецкое. Там украинские военные за сутки продвинулись на 200 метров.

Ранее мы писали о том, что появилось видео украинских военных из освобожденного села Макаровка.

А также, что ВСУ продвинулись на Бердянском направлении до одного километра за сутки

Война в Украине идет 475-й день. Мы следим за новостями 13 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 12 июня. Основные бои разворачиваются на юго-западной границе Донецкой области - под Великой Новоселкой. Оттуда вчера пришли первые официальные известия о трех освобожденных ВСУ населенных пунктах - Благодатном, Нескучном и Макаровке. Также стало известно, что на том же участке ВСУ освободили Сторожевое.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала события минувших суток.