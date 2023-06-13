Появилось видео украинских военных из освобожденного села Макаровка на юго-западе Донецкой области.

Его штурмовали одесские морские пехотинцы.

О его освобождении вчера официально заявили Минобороны. Заявляется, что сейчас там продолжаются "стабилизационные мероприятия".

В тоже время на видео, когда морпехи заявляют о взятии села, на фоне звучат взрывы и военные говорят, что россияне пытаются "забрать село обратно". То есть, еще продолжаются бои.

О контратаке армии РФ на Макаровку вчера заявляли и российские паблики.

Война в Украине идет 475-й день. Мы следим за новостями 13 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 12 июня. Основные бои разворачиваются на юго-западной границе Донецкой области - под Великой Новоселкой. Оттуда вчера пришли первые официальные известия о трех освобожденных ВСУ населенных пунктах - Благодатном, Нескучном и Макаровке. Также стало известно, что на том же участке ВСУ освободили Сторожевое.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала события минувших суток.