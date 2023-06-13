ВСУ удалось продвинуться на Бердянском направлении за минувшие сутки на 500-1000 метров.

Об этом сообщил представитель Генштаба Андрей Ковалев во время прямого включения из Military Media Center.

Площадь освобожденной территории составляет до трех квадратных километров.

При этом ВСУ уничтожили около четврех вражеских рот на Таврическом направлении, сообщает командующий группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Уничтожены и повреждены 25 единиц военной техники противника: 6 танков, 5 БМП, МТЛБ (бронированный многоцелевой транспортер-тягач), гаубица 2С19 "Мста-С" и автомобильная техника.

Также были уничтожены склады с боекомплектом врага.

Война в Украине идет 475-й день. Мы следим за новостями 13 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 12 июня. Основные бои разворачиваются на юго-западной границе Донецкой области - под Великой Новоселкой. Оттуда вчера пришли первые официальные известия о трех освобожденных ВСУ населенных пунктах - Благодатном, Нескучном и Макаровке. Также стало известно, что на том же участке ВСУ освободили Сторожевое.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала события минувших суток.