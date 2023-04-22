Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что "неважно, как закончится война, а важно, что будут делать миллионы людей, прошедшие через изменения и готовые к изменениям после войны".

Об этом он заявил в программе Юрия Романенко.

"Потому что может оказаться, что послевоенная реконструкция даст результаты куда более принципиальные и большие, чем любое победное окончание войны. Может, например, оказаться, что невыход на границы 1991 года просто будет неважным и растает в сравнении с теми достижениями, которые могут быть достигнуты. Вопрос в организации миллионов людей, прошедших через изменения и готовых к ним, понявших, что это не так страшно. Зависит, как они организуются. Мы возвращаемся к мысли, что послевоенная реконструкция гораздо важнее, чем война", - говорит Арестович.

Ранее Алексей Арестович заявил, что после окончания войны Украину ждет "тяжелейший период, который в чем-то будет сложнее, чем война". Также, по его мнению, может обрушиться рейтинг Зеленского. Он также перечислил проблемы, с которыми, по его мнению, столкнется страна.

Помимо этого, Арестович призвал готовиться ко второй войне с Россией, которая неизбежна и начнётся примерно в 2028-2029 годах.

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