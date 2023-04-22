Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в Украине сейчас воспитывается "культура молчания" на фоне постоянного хейта тех, кто говорит вещи, которые могут расценить как "зраду".

Об этом он заявил в эфире Юрия Романенко.

"Очень многие люди уже не хотят говорить всерьез, боятся. Учатся молчать. Правду в Украине могут позволить себе говорить только те, кто в тяжелом весе и кто вышибает челюсть с первого раза. Или кто ничего не боится", - сказал Арестович.

Роль таких, как он, Арестович описал следующим образом: "Мы будем намекать, мы будем безопасно молчать полтора часа, а люди, возмущенные происходящим, будут штурмовать Зимний".

При этом Арестович с иронией говорит, что "мовчати треба державною мовою, це зрозумiло. Попробуй только молчать по-русски, сволочь".

Ранее экс-советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что попытка создать этнически монолитную Украину приведет к потере территорий. По его словам, поликультурность – это единственный вариант сохранения Украины.

Кроме того, недавно Алексей Арестович дал понять, что сознательно обманывал украинцев, когда говорил в начале войны о том, что она закончится через 2-3 недели.