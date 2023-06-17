Украинские пилоты освоят истребители F-16 намного быстрее, чем за стандартные полгода.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью "Настоящему Времени".

По мнению министра, украинским воинам хватит и четырех месяцев.

"После тестирования двух наших пилотов в США считается, что до шести месяцев будет достаточно. Я оптимистично смотрю на то, что наши опытные пилоты, наверное, полетят быстрее... Не просто полетят, а свободно: с маневром, ночью, в паре. Я думаю, за четыре месяца это реалистично. Мы умеем учиться", – сказал Резников.

При этом министр обороны уточнил, что получить сами самолеты ВСУ смогут не раньше 2024 года.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 уже началось. Однако когда именно передадут истребители, пока неизвестно.

Напомним, в начале июня Резников заявил, что Украина не будет использовать истребители F-16 в ходе летнего контрнаступления.

Также в Минобороны сообщали, что для полного освобождения территории от войск РФ Украине необходимо 48 американских самолетов F-16.