Президент РФ Владимир Путин дал понять, что Россия может нанести удар по авиабазам в странах НАТО, если оттуда будут взлетать самолёты для участия в войне в Украине.

Об этом глава Кремля заявил во время выступления 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме.

"Если они (самолёты F-16 - Ред.) будут располагаться за границей Украины, но использоваться в боевых действиях в Украине, мы должны будем посмотреть, как нам поражать и где нам поражать те средства, которые используются против нас", - сказал Путин.

Напомним, сегодня в основной речи на ПМЭФ Путин не упомянул Украину и войну, а говорил исключительно о российской экономике.

Об Украине он сказал лишь, отвечая на вопрос модератора о наступлении ВСУ. По мнению Путина, у ВСУ большие потери, из-за которых Украина скоро лишится военной техники.

Кроме того, Путин заявил, что не поддастся на провокации и не будет применять ядерное оружие в Украине. В то же время он отметил, что в случае продолжающихся атак по России будет рассмотрен вопрос создания "санитарного кордона на территории Украины".