Глава Комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что сроков передачи Украине истребителей пока нет. По его словам, "впереди еще много работы".

Об этом американский генерал сказал на брифинге.

"Преждевременного давать конкретную дату, когда F-16 или любой другой тип современных воздушных судов будет задействован в сражениях в Украине", - заявил Милли.

Напомним, что сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что обучение пилотов на этих истребителях уже началось.

А накануне датское агентство Ritzau сообщало, что обучение украинцев управлению истребителями F-16 начнется в августе в Дании.

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