Обучение украинцев управлению истребителями F-16 начнется в августе в Дании.

Об этом сообщает датское информационное агентство Ritzau со ссылкой на источники в минобороны страны.

По данным издания, решение об отправке украинцев на обучение в Данию объявят уже на ближайшем саммите "Рамштайна".

Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен считает, что за два летних месяца удастся утрясти формальности, чтобы приступить к подготовке украинских летчиков. Поульсен подчеркнул, что Дания изначально была готова предоставить собственную территорию для тренировок.

"Я ожидаю, что в течение лета мы сможем создать все формальные рамки, чтобы в августе мы могли приступить к тренировкам... ни для кого не секрет, что мы открыты для того, чтобы предоставить датскую территорию для такого учебного мероприятия", - сказал чиновник.

А генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос подготовки украинцев будет также обсуждаться на грядущем заседании министров обороны стран альянса в Брюсселе.

Между тем министерство обороны Нидерландов сделало заявление, которое несколько противоречит информации Ritzau - о том, что центр подготовки украинских пилотов к управлению самолетами F-16 будет размещен в одной из стран Восточной Европы, причем страны НАТО "разрабатывают учебный курс".

"Нидерланды и ряд европейских стран работают над тем, чтобы как можно скорее начать обучение украинских пилотов на F-16. Учебный центр будет создан в одной из стран Восточной Европы. Минобороны Нидерландов работает над планом обучения управлению F-16 для Украины. Вместе с Данией и при поддержке США Нидерланды обеспечивают координацию европейских усилий в этом отношении. Консультируясь, в частности, с Бельгией, Люксембургом, Соединенным Королевством и представителями отрасли, все заинтересованные стороны в настоящее время работают над содержанием учебных курсов", - говорится в заявлении.

Ранее министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что обучение украинцев может начаться уже этим летом. Учиться сначала будут две группы по 12 украинских пилотов каждая.

Как мы писали, министр обороны Алексей Резников заявлял, что на ближайшем заседании "Рамштайна" обсудят детали поставок истребителей Украине, подготовку пилотов, техников и инженеров.