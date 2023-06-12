Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что обучение украинских летчиков на F-16 должно начаться этим летом.

Об этом она сказала в интервью Reuters.

Ранее Нидерланды заявляли, что намерены начать подготовку украинских пилотов "как можно скорее", но не уточняли, когда такое обучение может начаться.

"Этим летом – это наша амбиция. И мы увидим, насколько это реалистично", – сказала глава Минобороны Нидерландов.

Два источника на условиях анонимности сообщили Reuters, что обучение начнется с двух групп по 12 украинских пилотов, которые уже имеют опыт полетов на советских истребителях МиГ.

Министр добавила, что "коалиция истребителей" стремится развернуть программу обучения летчиков из Украины на F-16 в течение следующих шести месяцев. Вероятным местом обучения будет Дания, которая имеет необходимые авиационные симуляторы.

По словам Оллонгрен, к программе обучения летчиков присоединятся Бельгия и Люксембург, а Франция и Великобритания предложили свою помощь.

Нидерланды пока не приняли окончательного решения по запросу Киева на предоставление самолетов F-16, добавила министр.

Напомним, сегодня министр обороны Алексей Резников сообщил, что на ближайшем заседании "Рамштайна" обсудят детали поставок истребителей Украине, подготовку пилотов, техников и инженеров.

Ранее премьер Нидерландов заявил, что решение о поставке истребителей F-16 Украине еще не принято.