На ближайшем заседании "Рамштайна" обсудят детали поставок истребителей Украине, подготовку пилотов, техников и инженеров.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

Также будут обсуждаться поставки ПВО, артиллерии, снарядов, амуниции, ремонт и обслуживание техники и обеспечение ВСУ другими ресурсами.

"Эта война - это война ресурсов. Ресурсов – значит не только оружия, но и способностей его ремонтировать, обслуживать и все, что к этому причастно. Поэтому важными для нас вопросами являются открытие разного типа хабов по ремонту и оснащению техники. Как на территории Украины вместе с партнерами, так и в дружественных приграничных странах", - сообщил Резников.

Напомним, по состоянию на 5 июня сообщалось, что украинские пилоты еще не отправлялись на обучение за границу.

Ранее мы писали, что первая программа обучения украинских пилотов пилотированию истребителей F-16 пройдет в Великобритании, которая сама такими самолетами не располагает. Издания писали, что базовую наземную подготовку пройдут 20 пилотов. Подготовка будет осуществляться в несколько этапов.