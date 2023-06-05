Премьер-министр Денис Шмыгаль отредактировал свой пост об украинских пилотах, обучающихся в Великобритании.

Соответствующее изменение появилось в его сообщении в Telegram.

Согласно новой редакции, "первые группы уже отобраны для обучения в Британии".

Ранее Шмыгаль сообщил, что первые группы украинских пилотов уже отправлены за границу, но в Воздушных силах ВСУ опровергли утверждение премьера.

О том, что несколько стран, в частности Польша, уже начали обучать украинских пилотов управлять истребителями F-16, недавно говорил и глава Евродипломатии Жозеп Боррель.

Напомним, в конце мая западные СМИ сообщили, что первая программа обучения украинских пилотов пилотированию истребителей F-16 пройдет в Великобритании, которая сама такими самолетами не располагает. Издания писали, что базовую наземную подготовку пройдут 20 пилотов. Подготовка будет осуществляться в несколько этапов.

Война в Украине идет 467-й день. Мы следим за новостями 5 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги событий 4 июня. Вчера сообщалось о прорыве ВСУ в районе Угледара в Донецкой области, но официальных подтверждений этому нет. По данным Генштаба ВСУ, россияне сейчас пытаются атаковать в районе Ивановского под Бахмутом. Они также атакуют на Купянско-Сватовском направлении. Бои там проходят практически круглосуточно.

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