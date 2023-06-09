Военно-воздушные силы Великобритании 8 и 9 июня обнаружили в воздушном пространстве НАТО российские самолеты. На их перехват сразу же направили истребители Альянса.

Об этом пишет издание Mirage.

В публикации говорится, что вечером 8 июня истребители ВВС Британии были направлены на перехват российских Ил-20 и Су-27, летевших вблизи воздушного пространства НАТО и Швеции.

А утром 9 июня пришлось перехватывать один Ан-12 и один Ан-72, направлявшиеся к югу от материковой России в Калининградскую область. Позже еще два Ту-22М и два Су-30 также летели к югу от материковой России над Финским заливом и Балтийским морем.

Сообщается, что российские самолеты не соблюдали международные нормы, поскольку не смогли должным образом связаться с местными регионами для предоставления полетной информации.

Напомним, в начале мая российский истребитель перехватил самолет погранслужбы Польши над Черным морем. Варшава заявила о провокации, а из-за инцидента по тревоге подняли боевую авиацию НАТО.

Также мы рассказывали, что, по данным из утечек Пентагона, разведывательный самолет британских ВВС RC-135 Rivet Joint был почти сбит российскими истребителями Су-27 в воздушном пространстве над Черным морем осенью 2022 года.