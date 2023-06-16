Украинская пехота "льёт кровь литрами" на южном фронте из-за промедления с поставками западных истребителей F-16.

Об этом заявил Алексей Арестович в интервью оппозиционной российской журналистке Юлии Латыниной.

"По вашей же военной доктрине, контрнаступление на подготовленную оборону может быть успешным только при условии авиационного превосходства. А у нас пехота льет кровь литрами, потому что вы думаете, давать F-16 или не давать. Они (Запад - Ред.) говорят: "Русские там закопались так страшно". А я говорю: "А кто им позволял девять месяцев закапываться?" — сказал экс-советник ОП.

Арестович считает, что если российским войскам после нынешнего наступления ВСУ дадут ещё девять месяцев передышки, они обустроят "не три, а девять линий обороны", и тогда их не возьмёт штурмом даже армия США.

Напомним, глава американского Генштаба не стал называть сроки поставок в Украину истребителей F-16.

Вместе с тем, в секретариате Североатлантического альянса заявили, что обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 уже началось.

Ранее "Страна" писала, почему, по мнению западной прессы, контрнаступление нельзя было откладывать.

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