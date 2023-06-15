Западные страны подготовили почти 60 тысяч украинских военных для текущего контрнаступления.

Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, выступая на пресс-конференции в Брюсселе по итогам очередного заседания группы "Рамштайн", которая координирует поставки оружия и военной техники Украине.

По словам Милли, обучение проходило на трех континентах при участии 35 стран.

"В общем и целом, за счет международных усилий было обучено почти 60 тысяч украинских солдат для нынешней операции", - сказал американский военачальник.

Ранее сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что обучение украинских пилотов на самолетах F-16 уже началось.

В начале года заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба бригадный генерал Алексей Громов сообщал, что более 20 тысяч военнослужащих ВСУ прошли подготовку за границей. Тогда Громов уточнил, что обучение украинских военных проводится в Польше, Чехии, Словакии, а также силами США в Германии. В 2022 году за границей проводилась подготовка штабов бригад, а также подразделений уровня батальона и роты.