Президент Чехии Петр Павел (генерал армии в отставке) считает, что текущие боевые действия, которые ведет украинская армия только подготовительный этап контрнаступления которое еще впереди.

Об этом чешский лидер заявил в интервью каналу Радио Свобода.

"Мы видим только начало, которое является, скажем так, умеренным. Я считаю, что настоящего контрнаступления мы еще не увидели. Все еще впереди. Исходя из своего военного опыта, я назвал бы это формирующими операциями", — заявил президент Чехии.

При этом Павел считает, что Украина должна воспользоваться "окном возможностей" и провести успешное контрнаступление до конца 2023 года. Иначе следующая возможность появится не раньше весны 2024 года.

Касается возможного членства Украины в НАТО, он заявил, что на грядущем саммите в Вильнюсе ожидает повышения уровня нынешней Комиссии Украина-НАТО до уровня Совета.

"Гарантии безопасности это очень широкий термин. Я слышал о двух типах или сценариях гарантий. Первый — это гарантии, какие были предоставленные Финляндии с начала процесса ратификации ее вступления. Второй подход к гарантиям безопасности — тот, что был принят для поддержки Израиля. Возможно, в случае Украины мы увидим какой-либо комбинированный вариант", — сказал Петр Павел.

"Но я думаю, что если мы зафиксируем на бумаге то, что мы делаем уже для Украины, а также включим этот долгосрочный план поддержки, для меня это звучит как гарантия. Но, конечно, это зависит от того, сколько средств страны захотят выделить на такой план", - добавил Павел.

Ранее в западных СМИ звучали сомнения, что "гарантии безопасности" для Украины будут иметь реальную юридическую силу.

Как сообщала "Страна", о необходимости гарантии безопасности для Украины заявил канцлер Германии Шольц.

Также премьеры Чехии, Польши и Словакии считают, что Украине нужно дать гарантии безопасности до ее вступления в НАТО.

Вместе с этим, Washington Post опубликовало статью, где высказывается мнение, что западные гарантии военной поддержки Украины стимулируют Россию продолжать войну.