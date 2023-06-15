НАТО не планирует вводить войска в Украину. Об этом заявил заявил начальник Военного штаба ЕС Эрве Блежан.

"Об этом не может быть и речи. Направлять сухопутные войска в Украину - значит становиться стороной конфликта и быть в состоянии войны с Россией. Никто этого не хочет, ни НАТО, ни Европейский союз. Мы не являемся стороной конфликта и не будем ей становиться", - заявил военный, который прогнозировал начало украинского наступления уже весной.

Также, по его мнению, украинское контрнаступление "вне зависимости от его результата не приведет к окончанию конфликта".

"Им не удастся в ходе этого контрнаступления вернуть все территории. Безусловно, будет какой-то итог, после которого может появиться намерение провести другие контрнаступления: второе, третье", - сказал Блежан в эфире французского телеканала LCI.

Ранее "Страна" сообщала, что глава Государственного департамента США Энтони Блинкен надеется, что наступление украинской армии заставит Владимира Путина пойти на переговоры.

Также у Зеленского сообщили, что отвоевать все территории, включая Крым, - конечная цель украинского наступления.

Позже британские журналисты сообщили, когда станут видны результаты наступления Украины.

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