Военные гарантии, которые Запад после войны обещает дать Украине, являются "дополнительным стимулом" для России продолжать войну.

Об этом пишет Washington Post со ссылкой на представителей российских элит и дипломатических кругов.

По заявлениям одного из дипломатов, настроение в Москве "стало еще более мрачным" после появления западных предложений по долгосрочным поставкам оружия Украине (в качестве альтернативы членству в НАТО).

"Это определяет главное беспокойство российского руководства. Если будет поставляться современное вооружение и будет модернизироваться украинская армия, то - даже без формального членства - Украина в таком виде может представлять для России экзистенциальную угрозу", - заявил собеседник издания их дипломатических кругов РФ.

"Мне кажется, это дополнительный стимул для России продолжать военную операцию", - добавил он.

Также затяжная война делает все менее вероятным добровольный вывод российских войск, пишет издание со ссылкой на мнение неназванного российского миллиардера.

По его мнению, чем дольше продолжается война, тем больше конфликт "превращается в личное дело россиян" и тем труднее становится помыслить о выводе российских войск - "как бы ни было велико понимание среди российской элиты, что вторжение было огромной ошибкой".

"Если твой родственник умрет, ты хочешь отомстить за его смерть. Никого не волнует, кто это начал", - сказал собеседник.

По его словам, все понимают, что война не достигла своих целей. "Но это не повлияет на ход войны. Очень трудно остановиться. … Все зависит от результата контрнаступления (ВСУ - Ред.)", - добавил миллиардер.

По данным американского Института изучения войны, ВСУ добились локальных успехов в западной части Запорожской области.

Война в Украине идет 473-й день. Мы следим за новостями 11 июня 2023 года в своем онлайне.

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Военно-политическую ситуацию в своем блоге анализировала Олеся Медведева.