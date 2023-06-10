В 2022 году немецкая компания Rheinmetall, которая производит военную технику для Украины, получила тройной рост стоимости акций. По прогнозам, компанию ожидает рост на 20-30% в год.

Об этом пишет немецкое издание RND.

"Большая часть нашего роста связана с ужасной войной в Украине. Ни одна страна в Европе не готова к вторжению агрессора. Правительства это поняли, поэтому спрос на нашу продукцию растет", - заявил глава Rheinmetall Армин Паппергер.

Ранее мы писали, что из-за нехватки мощностей для снабжения Украины, немецкий оружейный концерн Rheinmetall ведет переговоры о строительстве танкового завода в Украине. Ориентировочная стоимость проекта - 200 миллионов евро. Мощность - до 400 танков в год.

Война в Украине идет 472-й день. Мы следим за новостями 10 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги событий 9 июня. Ночью Россия атаковала дронами Одесскую область. ОК "Юг" сообщает, что все "Шахеды" удалось сбить, но в результате падения обломков есть погибшие и раненые. На правом берегу Херсонской области остаются подтопленными 35 населенных пунктов, но вода понемногу отступает.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Анализ военно-политической ситуации за минувшие сутки в блоге Олеси Медведевой.