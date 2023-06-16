Президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) об Украине сказал, лишь отвечая на вопрос модератора Джеймса Саймса. В основной же речи на мероприятии, длившейся больше часа, об Украине и войне глава Кремля не упомянул ни разу.

Он говорил исключительно об экономике и экономических успехах РФ, а также о преодолении санкций.

Он сказал, что российская экономика пошла в рост, уровень безработицы сейчас самый низкий за всю историю России, инфляция ниже, чем во многих западных странах, доходы населения растут, с 1 января минимальная зарплата вырастет почти до 20 тысяч рублей (на 18,5%) и вообще "экономика Российской Федерации должна стать экономикой высоких заработных плат".

"Уродливая по своей сути неоколониальная мировая система потеряла свое влияние, а многополярный мировой порядок укрепляется", - заявил Путин.

У того, почему президент РФ старается меньше говорить о войне в Украине, есть несколько причин.

Во-первых, в экономике дела идут объективно гораздо лучше, чем на войне (хотя и с ней немало проблем). А потому на экономических примерах гораздо проще демонстрировать победы и успехи, чем на военных.

Во-вторых, Путин стремится поддерживать у россиян ощущение, будто война идет где-то далеко и на их жизни практически не сказывается, а принцип "пушки вместо масла" в РФ применять не планируют. А значит, не нужно сильно переживать, что война затягивается, ничего страшного для России это не означает: мол, и воевать будем, и зарплаты поднимать тоже будем.

Впрочем, этот тезис будет работать, только если российская экономика действительно выдержит нынешние испытания в виде уменьшения доходов от нефтегазового экспорта и по другим направлениям. И не нужно будет, например, обваливать курс рубля, разгоняя инфляцию, чтобы компенсировать для бюджета эти потери и заодно покрывать огромные расходы на войну в Украине.

Поэтому реальная устойчивость к вызовам у экономики РФ в случае продолжения активных боевых действий станет понятна позже - к концу этого или в начале следующего года.

Но пока Путин явно не собирается переводить экономику России на военные рельсы, превращая ее во вторую Северную Корею, к чему призывает, например, Евгений Пригожин.

Ранее мы писали, что в 2022 году Россия заняла восьмое место в десятке ведущих экономик мира, несмотря на санкции.