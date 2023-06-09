В Евросоюзе идут споры о новом пакете санкций. Фото: Pixabay

Некоторые страны Евросоюза опасаются, что санкции против третьих стран за помощь РФ могут повредить отношениям ЕС с этими странами и еще больше сблизить их с Россией.

Об этом пишет Bloomberg.

Издание сообщает, что новый пакет евросанкций, направленный на контроль за соблюдением ранее введенных ограничений, все еще не принят из-за споров между странами. Основная тема спора: насколько жесткими должны быть санкции в отношении стран, которые помогают РФ обходить уже принятые ограничения.

Группа стран во главе с Германией и Францией выступает за смягчение потенциальных санкций против третьих стран и сужения до минимума секторов контроля.

Некоторые выступают за то, чтобы санкции налагались не на страны, а на компании, но признают, что есть риск постоянного создания новых компаний для ухода из-под наказания.

Кроме того, Венгрия и Греция вообще бойкотируют принятие нового пакета, поскольку хотят, чтобы некоторые из их компаний были исключены из украинского черного списка "международных спонсоров войны".

В ЕС опасаются, что санкции против третьих стран сблизят их с РФ

Напомним, накануне послы Евросоюза не смогли договориться по проекту 11-го пакета санкций против России.

А еще в марте глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявлял, что Евросоюз исчерпал предел санкций против России.

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