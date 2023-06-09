Некоторые страны Евросоюза опасаются, что санкции против третьих стран за помощь РФ могут повредить отношениям ЕС с этими странами и еще больше сблизить их с Россией.

Об этом пишет Bloomberg.

Издание сообщает, что новый пакет евросанкций, направленный на контроль за соблюдением ранее введенных ограничений, все еще не принят из-за споров между странами. Основная тема спора: насколько жесткими должны быть санкции в отношении стран, которые помогают РФ обходить уже принятые ограничения.

Группа стран во главе с Германией и Францией выступает за смягчение потенциальных санкций против третьих стран и сужения до минимума секторов контроля.

Некоторые выступают за то, чтобы санкции налагались не на страны, а на компании, но признают, что есть риск постоянного создания новых компаний для ухода из-под наказания.

Кроме того, Венгрия и Греция вообще бойкотируют принятие нового пакета, поскольку хотят, чтобы некоторые из их компаний были исключены из украинского черного списка "международных спонсоров войны".

Напомним, накануне послы Евросоюза не смогли договориться по проекту 11-го пакета санкций против России.

А еще в марте глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявлял, что Евросоюз исчерпал предел санкций против России.