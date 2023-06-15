РФ готовится "национализировать" некоторые западные компании, чтобы отомстить за введенные санкции.

Об этом пишет The Financial Times.

По данным издания, для этих целей был издан секретный президентский указ, с которым удалось ознакомиться изданию.

Данная директива позволит правительству РФ выкупать любые западные активы со значительной скидкой для их дальнейшей прибыльной перепродажи.

Покупатели должны быть полностью российскими, не иметь иностранных связей и будут обязаны разместить 20% от приобретённых активов на российском фондовом рынке.

У Путина считают такую стратегию подходящим методом кнута и пряника, направленным на наказание западных стран, захвативших российские активы, и поощрение тех компаний, которые играют по кремлёвским правилам.

"Думаю, что национализация неизбежна. Это лишь вопрос времени. РФ понадобятся деньги", - сказал изданию анонимный бизнесмен.

По мнению анонимного источника, больше всего от такой "национализации" пострадают сырьевые группы, поскольку Кремль ищет новые пути пополнения бюджета в первую очередь с помощью экспортных доходов, а они построены на продаже сырья от природных ресурсов.

Напомним, дефицит бюджета РФ достиг 1,776 триллиона рублей, а доходы упали на треть по сравнению с 2022 годом.

Ранее "Страна" сообщала, что Россия научилась обходить санкции и получать запчасти, необходимые для производства ракет.

Также в РФ заявили, что дадут зеркальный ответ, если Верховная Рада национализирует все российские активы.