РФ готовится "национализировать" некоторые западные компании, чтобы отомстить за санкции - The Financial Times
РФ готовится "национализировать" некоторые западные компании, чтобы отомстить за введенные санкции.
Об этом пишет The Financial Times.
По данным издания, для этих целей был издан секретный президентский указ, с которым удалось ознакомиться изданию.
Данная директива позволит правительству РФ выкупать любые западные активы со значительной скидкой для их дальнейшей прибыльной перепродажи.
Покупатели должны быть полностью российскими, не иметь иностранных связей и будут обязаны разместить 20% от приобретённых активов на российском фондовом рынке.
У Путина считают такую стратегию подходящим методом кнута и пряника, направленным на наказание западных стран, захвативших российские активы, и поощрение тех компаний, которые играют по кремлёвским правилам.
"Думаю, что национализация неизбежна. Это лишь вопрос времени. РФ понадобятся деньги", - сказал изданию анонимный бизнесмен.
По мнению анонимного источника, больше всего от такой "национализации" пострадают сырьевые группы, поскольку Кремль ищет новые пути пополнения бюджета в первую очередь с помощью экспортных доходов, а они построены на продаже сырья от природных ресурсов.
Напомним, дефицит бюджета РФ достиг 1,776 триллиона рублей, а доходы упали на треть по сравнению с 2022 годом.
Ранее "Страна" сообщала, что Россия научилась обходить санкции и получать запчасти, необходимые для производства ракет.
Также в РФ заявили, что дадут зеркальный ответ, если Верховная Рада национализирует все российские активы.