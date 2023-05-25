Официальный представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что ЕС заблокировал более 200 миллиардов евро активов российского центрального банка с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину. Продолжаются дискуссии о том, как использовать эти деньги.

Об этом Виганд сообщил агентству Bloomberg.

"ЕС стремится обеспечить, чтобы Россия заплатила за ущерб, нанесенный Украине", - заявил спикер Еврокомиссии. Поэтому, по ее словам, ЕС "изучает способы использования российских замороженных и обездвиженных активов для этой цели".

ЕС также заморозил 24,1 млрд евро в российских частных активах физических и юридических лиц, находящихся под санкциями, с момента вторжения в Украину. Он наложил санкции на почти 1500 человек, ограничил экспорт сотен товаров и технологий и нацелился на многие из ключевых источников доходов Москвы.

По словам Виганда, Комиссия тесно сотрудничает со председательствующей в ЕС Швецией "чтобы продолжать дискуссии" относительно предложенных вариантов использования замороженных активов центрального банка.

Ранее в ЕС заявили, что не могут конфисковать замороженные активы Центробанка РФ.

Также сообщалось, что Всемирный банк дал прогноз по состоянию экономики Украины и стоимости восстановления после вторжения РФ.