В отличие от США, Европа пока не видит путей, как передать Украине замороженные средства россиян.

Как заявил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд, Евросоюз заморозил активы российских физических лиц и компаний на 24,1 млрд евро, но у сообщества нет юридической базы для их конфискации.

Так он ответил на просьбу прокомментировать решение генерального прокурора США Меррика Гарленда о конфискации американских активов основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева в размере 5,4 млн долларов и передаче их Украине.

Ранее о намерении использовать доходы от реинвестирования активов Центробанка РФ говорил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, по словам которого Евросоюз заморозил порядка 300 евро млрд таких активов.

В то же время в Евросоюзе признали, что не могут конфисковать замороженные активы Центробанка РФ из-за действия международного принципа государственного иммунитета.

Напомним, Сенат Конгресса США на заседании 22 декабря прошлого года проголосовал за включение в законопроект о федеральном бюджете на 2023 год поправки, позволяющей изымать замороженные в результате санкций активы бизнесменов РФ для их дальнейшей передачи Украине.