Первую партию нефти из России доставили в Пакистан.

Об этом сообщил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф на своей странице в Twitter.

Сырье доставили в пакистанский порт Карачи, разгружать его планируют 12 июня.

"Я выполнил еще одно из своих обещаний нации. Рад сообщить, что первый российский груз сырой нефти со скидкой прибыл в Карачи и завтра начнется выгрузка нефти", - говорится в сообщении премьера.

Шариф назвал событие "знаменательным" и добавил, что оно служит началом новых отношений между Пакистаном и Россией. Премьер заявил, что его страна становится еще ближе к "процветанию, экономическому росту и энергетической безопасности".

Ранее на Западе прогнозировали, что из-за частичного эмбарго на российскую нефть, которое согласовал ЕС в рамках шестого пакета санкций против РФ, РФ будет вынуждена переориентировать торговлю и продавать свое черное золото со скидкой в ​​Азию.

Прогнозы быстро сбылись. Как мы писали, в мае Индия закупила у России больше нефти, чем у Саудовской Аравии, Ирака, ОАЭ и США вместе взятых. Как сообщалось, помимо Индии главными покупателями российской нефти сейчас являются Китай и Турция. Рост морских поставок в Азию происходит на фоне сокращения поставок по трубопроводу в Европу.