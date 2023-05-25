РФ сокращает поставки нефти в "недружественный" Запад, увеличивая поставки в "дружественную" Азию.

Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Он сказал, если раньше Москва поставляла западным странам около 225 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов, то в этом году на Азиатско-Тихоокеанское направление будет перенаправлено 140 миллионов тонн.

При этом около 80 миллионов останется на западных рынках.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время визита в Китай заявлял, что в этом году торговля с Китаем достигнет рекордного уровня в 200 миллиардов.

Несмотря на рост экспорта в Азию, доходы от продажи нефти падают.

Напомним, ранее российский минфин сообщал, что нефтегазовые доходы российского бюджета за январь-апрель 2023 года снизились на 52% по отношению к первым четырем месяцам 2022 года.

Между тем Washington Post писала, что в Украине пытаются сохранить транзит нефти и газа из РФ через свою территорию. В статье говорилось, что недавно представленный Банковой "план действий" группы Ермака-Макфола предлагает Западу дополнительные санкционные шаги, которые необходимо предпринять против России.