Россия заявляет, что перенаправила экспорт нефти с "недружественного" Запада в "дружественную" Азию
РФ сокращает поставки нефти в "недружественный" Запад, увеличивая поставки в "дружественную" Азию.
Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
Он сказал, если раньше Москва поставляла западным странам около 225 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов, то в этом году на Азиатско-Тихоокеанское направление будет перенаправлено 140 миллионов тонн.
При этом около 80 миллионов останется на западных рынках.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время визита в Китай заявлял, что в этом году торговля с Китаем достигнет рекордного уровня в 200 миллиардов.
Несмотря на рост экспорта в Азию, доходы от продажи нефти падают.
Напомним, ранее российский минфин сообщал, что нефтегазовые доходы российского бюджета за январь-апрель 2023 года снизились на 52% по отношению к первым четырем месяцам 2022 года.
Между тем Washington Post писала, что в Украине пытаются сохранить транзит нефти и газа из РФ через свою территорию. В статье говорилось, что недавно представленный Банковой "план действий" группы Ермака-Макфола предлагает Западу дополнительные санкционные шаги, которые необходимо предпринять против России.