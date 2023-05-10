Нефтегазовые доходы российского бюджета за январь-апрель 2023 года снизились на 52% по отношению к первым четырем месяцам 2022 года.

Об этом сообщает Минфин РФ.

В абсолютных цифрах эти доходы составили 2,2 трлн рублей (29 млрд долларов).

В Минфине отметили, что месячная динамика исполнения расходов бюджета замедлилась с марта "после ускоренного финансирования в январе-феврале отдельных контрактуемых расходов".

Ранее мы писали, что экспорт нефти морем из России в апреле поставил рекорд с начала 2022 года. Однако из-за падения цен на нефть значительно снизились и доходы РФ от ее продажи.

По данным Forbes, в России нефтегазовые доходы в апреле стали втрое меньше (минус 64%), чем было в том же месяце прошлого года. И на 6% меньше, чем в марте этого года.

При этом западные СМИ считают уровень российских прибылей от торговли нефтью высокими и пишут, что в мае Москва начнет снова наращивать резервы. Сообщается, что Россия будет закупать, в основном, юани.

Напомним, как пишет Bloomberg, Евросоюз предлагает запретить доступ в свои порты для судов, обходящих санкции против российской нефти.