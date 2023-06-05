В мае Индия закупила у России больше нефти, чем у Саудовской Аравии, Ирака, ОАЭ и США вместе взятых.

Об этом сообщает издание The Economic Times.

В мае Индия закупала у РФ 1,96 миллионов баррелей в сутки, что на 15% больше, чем в апреле.

Доля России составила почти 42% всей нефти-сырца, ввезенной Индией в мае. Это самая крупная доля для одной страны в течение последних лет. А вот доля стран - членов ОПЕК в импорте нефти в эту страну в прошедшем месяце снизилась до самого низкого в истории уровня в 39%.

В апреле стоимость нефти из России, которая была доставлена в Индию, включая стоимость фрахта, в среднем была равна $68,21 за баррель. Средняя стоимость нефти из Саудовской Аравии, которую отправляли в Индию в апреле, в среднем равнялась $86,96 за баррель, а иракская нефть обходилась Индии в $77,77 за баррель.

Как сообщалось, помимо Индии главные покупатели российской нефти - это Китай и Турция. Рост морских поставок в Азию происходит на фоне сокращения поставок по трубопроводу в Европу.

Зимой СМИ писали, что РФ приобрела более сотни танкеров для поставок нефти в Индию, Китай и Турцию после введения потолка цен на углеводороды.