Страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти. С 2024 года уровень нефтедобычи составит 40,46 миллиона баррелей в сутки.

Об этом пишут российские СМИ.

Сообщается, что все ранее согласованные на текущий год ограничения добычи остаются в силе, а целевой уровень на 2024 год будет ниже еще на 1,393 млн баррелей в сутки и составит 40,463 млн.

Отмечается, что Россия снизит добычу нефти до 9,83 миллиона баррелей в сутки. Решение о снижении поддержала и Саудовская Аравия, которая объявила, что с июля углубит свое добровольное сокращение добычи на 1 млн баррелей.

Сокращение на миллион баррелей, с учетом предыдущих урезаний добычи, составит в целом около 4,5% мирового спроса.

В начале апреля страны ОПЕК+ объявили о дополнительном сокращении добычи нефти. Это должно стать превентивной мерой для поддержания стабильности рынка. Решение будет действовать до конца года вдобавок к установленным ранее ограничениям.

Напомним, на днях Саудовская Аравия обвинила РФ в невыполнении обещаний по сокращению добычи нефти.

По данным WSJ, страны Персидского залива закупают российскую нефть с большими скидками, а свою выставляют на продажу.

Ранее мы писали, что российская нефть Urals подорожала почти на 40% после решения РФ сократить добычу.