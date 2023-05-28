Россия не соблюдает свои обязательства по сокращению добычи нефти, что приводит к усилению напряженности между РФ и Саудовской Аравией.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Источники издания указывают на заметные разногласия между этими странами в преддверии встречи министров Организации стран-экспортеров нефти, на которой основным вопросом будет план добычи на второе полугодие.

Также сообщается, что в начале апреля Саудовская Аравия и другие производители нефти объявили о добровольном сокращении добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки с целью стабилизации цен на нефть. Однако, по данным WSJ, Россия продолжила значительные поставки нефти на рынок и не выполнила своих обещаний. В результате таких действий, цены на нефть в мае снизились почти на 10% по сравнению с апрелем.

По данным WSJ, страны Персидского залива закупают российскую нефть с большими скидками, а свою выставляют на продажу.

Напомним, Россия заявила, что перенаправила экспорт нефти с "недружественного" Запада в "дружественную" Азию.

Между тем Washington Post писала, что в Украине пытаются сохранить транзит нефти и газа из РФ через свою территорию. В статье говорилось, что недавно представленный Банковой "план действий" группы Ермака-Макфола предлагает Западу дополнительные санкционные шаги, которые необходимо предпринять против России.