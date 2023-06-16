Президент РФ Владимир Путин оценил ход украинского контрнаступления. По его мнению, у ВСУ большие потери, из-за которых Украина скоро лишится военной техники.

Это произошло во время его выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), когда главу Кремля попросили отреагировать на события в Украине.

"Где-то украинским подразделениям удаётся дойти до первой линии, где-то не удаётся. Вопрос в том, что они используют так называемые стратегические резервы. Ни на одном из участков они не достигли своих целей. Потери у них больше, чем 1 к 10. 186 танков потеряно ВСУ и 418 бронемашин различного класса. Скоро Украина перестанет использовать свою технику. Всё что они используют — всё извне, так долго не повоюешь. Украина предпринимает новые попытки контрнаступления, бои идут прямо сейчас, в том числе на Запорожском направлении, но шансов у Киева нет", — утверждает президент РФ.

Отметим, в Минобороны Украины не подтверждют таких потерь и заявляют, что ВСУ продолжают продвигаться.

Также Путин высказался по поводу национальности Владимира Зеленского, назвав его "позором еврейского народа".

"У меня много друзей евреев. Они говорят: Зеленский не еврей, он позор еврейского народа", — заявил Путин и добавил, что так называемая "денацификация Украины" остаётся "одной из ключевых задач" российской "СВО".

Ранее в Офисе президента опровергли начало контрнаступления и назвали цели текущих ударов ВСУ.

Также президент Чехии высказал мнение, что настоящее контрнаступление украинской армии ещё впереди.

Незадолго до этого Путин заявил, что цели российского вторжения корректируются, но в общем остаются прежними.