Великобритания, Дания, Нидерланды и США предоставят Украине новый пакет военной помощи, важнейшая часть которого - системы ПВО и сотни ракет к ним. Договоренность стала одним из результатов очередного "Рамштайна".

Об этом говорится в совместном заявлении министров обороны четырех стран, опубликованном на сайте британского правительства.

Инициатива предусматривает поставку сотен ракет противовоздушной обороны малой и средней дальности и соответствующих систем, необходимых для защиты критической инфраструктуры Украины и поддержки контрнаступления в ближайшие месяцы.

"Поставка оборудования уже начата и должна завершиться в течение нескольких недель", - говорится в заявлении.

Ранее мы рассказывали, что на полях "РАмштайна" министр обороны Украины Алексей Резников проинформировал власти Бельгии о том, что Украина начала расследование применения бельгийского оружия на территории РФ.

Также мы писали, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время общения с журналистами перед заседанием "Рамштайна" сообщил о начале обучения украинских пилотов на самолетах F-16.