Министр обороны Украины Алексей Резников проинформировал власти Бельгии о том, что Украина начала расследование применения бельгийского оружия на территории РФ.

Об этом сообщает бельгийское издание La Libre.

По данным издания, министр обороны Бельгии Людивин Дедондер обсудила в четверг на полях встречи в Брюсселе в формате "Рамштайн" со своим украинским коллегой предполагаемое использование оружия бельгийского производства проукраинскими добровольцами на территории России, несмотря на правила, установленные при поставках оружия Киеву.

Резников подтвердил, что получил письмо, отправленное его бельгийским коллегой, и что "начато расследование". Украинский министр заверил, что уведомит Дедондер, как только это расследование будет завершено.

Издание напомнило, что на фотографиях и видео, опубликованных в начале июня газетой Washington Post, бойцы Легиона "Свободная Россия" и "Русского добровольческого корпуса" во время рейда с Украины в приграничный с Россией район Белгородской области вооружены западным снаряжением, в том числе автоматами Scar производства FN Herstal.

По словам премьер-министра Бельгии Александра де Кро, правительство обратилось к спецслужбам с просьбой проанализировать, применялось ли оружие бельгийского производства этими добровольцами, несмотря на "очень строгие" правила, установленные при поставках оружия в Украину. Ведь оружие, поставляемое Бельгией и другими западными странами, предполагается использовать только для защиты территории Украины от российского вторжения. Это ограничение прямо указано в документах, сопровождающих каждую поставку.

В украинской разведке на встревоженность Бельгии заявили, что ей стоит задавать вопросы об использовании оружия не Украине, а россиянам из "Русского добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России".