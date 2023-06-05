В украинской разведке заявили, что Бельгии, которая проводит расследование относительно использования бельгийского оружия в ходе рейда в Белгородскую область, стоит задавать эти вопросы не Украине, а россиянам из "Русского добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России".

Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов в интервью изданию "Суспильне".

"Насколько известно, они уже давали комментарии по этому поводу. В частности, в отношении затрофеенного/перетрофеенного оружия, техники или вооружения. Что касается других вопросов, то, я думаю, что Министерство обороны прокомментирует это должным образом", — сказал Юсов.

Бельгия решила проверить, как Украина использует поставленное ей вооружение, после сообщения The Washington Post о том, что у российских добровольцев, атаковавших область в конце мая с территории Украины, были винтовки производства Бельгии, а также оружие и техника для передвижения из США и Чехии.

Как сообщала "Страна", Бельгия проведет расследование об использовании переданного Украине оружия во время рейда в Белгородскую область.

Перед этим в рамках военной помощи Бельгия собиралась поставить Украине 80 бронированных машин и 150 военных грузовиков, а так же заявляла, что готова начать обучение украинских пилотов на F-16 после одобрения США.

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