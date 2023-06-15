Министр обороны Украины Алексей Резников приехал на заседание группы "Рамштайн". Там он встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Основная тема обсуждения, как ранее заявлял Резников - самолеты и ПВО.

Встреча в формате "Рамштайн" проходит в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

"Всегда приятно встретиться со своим другом и коллегой Алексеем Резниковым. Почти 50 стран, участвующих в сегодняшней Контактной группе по обороне Украины, объединяются с вами и мужественными защитниками Украины", - написал Ллойд Остин в Twitter.

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