Цели российского вторжения в Украину остаются прежними.

Об этом заявил Владимир Путин на встрече с российскими военкорами.

"Цели "спецоперации" меняются в соответствии с текущей ситуацией, но в целом они остаются теми же", - сказал президент РФ.

Украину он назвал страной, которую Запад использует для раскачивания России. И добавил, что это Москву "никогда не устроит". Он также выразил удивление по поводу Владимира Зеленского: "Вообще удивляюсь, как человек, у которого в жилах течет еврейская кровь, может поддерживать неонацистов".

Также Путин заявил, что на заре своего президентства хотел вступить в НАТО, но Россию не приняли.

"Мы считали, что мы свои, буржуинские, и в НАТО я удочки забросил. Нас даже рассматривать не стали", - признался он.

Но при этом отметил, что Россия "до сих пор настроена на самые добрые отношения со странами бывшего СССР и с Западом".

Кроме того, Путин сказал, что подрыв дамбы Каховской ГЭС "к сожалению" сорвал планы наступательных операций ВСУ через Днепр.

"К сожалению, потому что это наступление для украинских войск закончилось бы очень плохо", - объяснил Путин.

Он повторил обвинения в подрыве дамбы в адрес Украины.

Что касается наступления ВСУ на юге, то, по мнению Путина, оно является полномасштабным. Однако, по его утверждению, "ни на одном направлений ВСУ успехов не имели".

Также глава Кремля затронул тему активности Украины в Белгородской области. Он считает, что она направлена на отвлечение российских войск с других, более важных направлений. Но добавил, что перебрасывать войска РФ не будут, а границу усилят - также как и контрбатарейную борьбу. По его словам, рассматривается вариант создания некоего санитарного кордона, чтобы прекратить обстрелы российских территорий.

Осенью Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", назвал целью проведения "спецоперации" в Украине "помощь Донбассу".

А 24 февраля прошлого года он называл целями "военной спецоперации" "защиту "ДНР" и "ЛНР", "демилитаризацию и денацификацию" Украины.