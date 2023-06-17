Из России продолжают звучать угрозы по поводу поставок Украине западных истребителей. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что F-16, которые передадут Украине, могут оснащаться ядерным оружием, и пригрозил "военно-техническим" ответом.

"Сейчас идет разговор о самолетах F-16, которые действительно могут быть оснащены для того, чтобы нести ядерные вооружения. Мы об этом сказали публично, и в рамках пяти постоянных членов Совбеза – "ядерная пятерка" называется, эксперты периодически встречаются – мы сделали там очень серьезный демарш", - сообщил глава МИД РФ.

По его словам, американцы "пытались отнекиваться и говорить, что "неужели вы думаете, что мы отдадим Украине самолеты, которые будут нести ядерное оружие?"

Лавров сообщил, что российские системы не смогут отличить, какой самолет им оснащен, а какой нет, поэтому "ответ за военными, они знают, что делать".

"Если мы увидим, что эти самолеты полетели над Украиной и создают нам угрозу, конечно, будет тоже военно-технический ответ", - добавил он.

Напомним, выражение "военно-технический ответ" было введено российской дипломатией накануне вторжения в Украину - при обсуждении "ультиматума" РФ в адрес НАТО.

Ранее Путин дал понять, что Россия может нанести удар по авиабазам в странах НАТО, если оттуда будут взлетать самолёты для участия в войне в Украине.

Кроме того, Путин заявил, что не поддастся на провокации и не будет применять ядерное оружие в Украине. В то же время он отметил, что в случае продолжающихся атак по России будет рассмотрен вопрос создания "санитарного кордона на территории Украины".