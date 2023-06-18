Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что от последствий разрушения Каховской ГЭС погибли уже 17 человек.

Об этом министр внутренних дел написал в своем Telegram-канале.

По его словам, 13 из них утонули, еще четыре получили несовместимые с жизнью огнестрельные ранения во время эвакуации. Кроме того, 31 человек считается пропавшим без вести.

Подтопленными остаются 876 домов. Всего эвакуированы из опасных зон 3 614 человек, из которых 474 ребенка и 80 маломобильных.

Тем временем назначенные РФ "власти" Херсонской области заявляют, что число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС и подтопления подконтрольных им территорий выросло до 35.

Напомним, по данным ГСЧС, на правобережной части Херсонской области в результате подрыва Каховской ГЭС затопленными остаются шесть населенных пунктов. При этом на левом берегу Херсонщины, оккупированном россиянами, затоплены 17 населенных пунктов.

Ранее мы писали, что Украина официально обвиняет Россию в подрыве ГЭС, в Москве это отрицают и винят Украину.

Тем временем назначенный РФ "губернатор" Херсонской области Владимир Сальдо признал, что прорыв плотины на Каховской ГЭС пошел на пользу российским военным, поскольку ухудшил тактическое положение ВСУ.