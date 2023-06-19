Спутниковые снимки, наглядно показывающие масштаб обмеления Каховского водохранилища.

Особенно низкий уровень воды возле Запорожской АЭС и Никополя. При этом в пруду-охладителе АЭС уровень воды пока достаточный.

Напомним, что РФ подорвала дамбу Каховской ГЭС рано утром 6 июня. В результате в зоне затопления оказалось более 40 населенных пунктов с населением порядка 16 тысяч человек. Каховское водохранилище стремительно обмелело, что вызвало проблемы с водоснабжением и экологией.

Война в Украине идет 481-й день. Мы следим за новостями 19 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 18 июня. За две недели на восточном фланге - под Великой Новоселкой - ВСУ продвинулись вперед примерно на 7-8 километров, вклинившись между Новодонецким и Старомайорским. При этом освобождено четыре села - Нескучное, Сторожевое, Благодатное, Макаровка.

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Олеся Медведева в своем блоге в связи с публикациями российских СМИ анализировала, что произошло с главой ГУР Кириллом Будановым.

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