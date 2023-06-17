В сети появилось видео из херсонского микрорайона Остров, который после подрыва дамбы Каховской ГЭС был затоплен. Вода ушла с большей части улиц, однако некоторые участки все еще непроходимы.

Его опубликовал телеканал Freeдом.

На видео заметны повреждения зданий и сооружений, повсюду на улицах и открытых пространствах можно видеть речную грязь и разбросанный наводнением городской мусор. Некоторые участки микрорайона Остров остаются непроходимыми из-за присутствия воды или скопления большого количества ила.

Сообщается, что во время затопления уровень воды здесь достигал шести метров.

Сейчас район остаётся без света, газа и воды. Мобильная связь возобновилась всего несколько дней назад. Большинство жителей эвакуированы.

Как сообщала "Страна", из микрорайона Остров в городе Херсон жителей эвакуировали на лодках.

Напомним, что на сегодняшний день площадь затопления в Херсонской области сократилась вдвое.

Тем не менее, с момента подрыва дамбы Каховского водохранилища, в Херсонской области остаются затопленными 46 населенных пунктов.