Сегодня многие телеграм-каналы опубликовали видео, как утверждается, из Херсонской области - с затопленными полями арбузов. В ролике над плодами горюет человек, судя по всему, молодой мужчина.

Однако "Страна" переговорила с херсонскими фермерами, которые считают, что это видео сняли не в Херсонской области и вообще не в Украине.

Наши собеседники определили это по трем признакам.

Первое: в этом году на берегах Днепра в Херсонской области арбузы вообще не выращивали из-за минирования и угрозы обстрела. Об этом ещё весной заявляли власти.

Второе: на заднем плане виднеются горы - нехарактерный пейзаж для Херсонской области.

Третье: для начала июня ягоды слишком большие и спелые. Даже ранние сорта арбуза в это время не бывают такими большими.

Ранее мы сообщали, что, по мнению эксперта, разрушение дамбы Каховской ГЭС и затопление 500 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий отрицательно повлияет на цены на продукты питания в Великобритании.

Также мы приводили оценку министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслана Стрельца, по которой ущерб окружающей среде после подрыва россиянами Каховской ГЭС составляет более 55 млрд гривен.