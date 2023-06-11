В сети выдают за снятое на Херсонщине видео с затопленным полем арбузов и горюющим фермером
Сегодня многие телеграм-каналы опубликовали видео, как утверждается, из Херсонской области - с затопленными полями арбузов. В ролике над плодами горюет человек, судя по всему, молодой мужчина.
Однако "Страна" переговорила с херсонскими фермерами, которые считают, что это видео сняли не в Херсонской области и вообще не в Украине.
Наши собеседники определили это по трем признакам.
Первое: в этом году на берегах Днепра в Херсонской области арбузы вообще не выращивали из-за минирования и угрозы обстрела. Об этом ещё весной заявляли власти.
Второе: на заднем плане виднеются горы - нехарактерный пейзаж для Херсонской области.
Третье: для начала июня ягоды слишком большие и спелые. Даже ранние сорта арбуза в это время не бывают такими большими.
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