Назначенные Россией "власти" Новой Каховки Херсонской области заявили, что вода полностью ушла из города.

Об этом сказал "глава Новокаховского городского округа" Владимир Леонтьев в интервью российским СМИ.



"По большому счету, весь город освобожден от воды. Мы приступили к откачке вод, которые еще стоят в подвалах. Запущена энергетика", - заявил он.

Сообщается, что закончилось подтопление и в соседней деревне Корсунка.

Напомним, Новую Каховку затопило одной из первых после прорыва Каховской ГЭС.

Ранее оккупационные "власти" РФ заявили о восьми погибших после затопления левобережья Херсонской области.

Как писала "Страна", мэр Новой Каховки Владимир Коваленко рассказал, что в местах, где была вода, лежит мертвая рыба и ползают гадюки.

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