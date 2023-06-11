Назначенные РФ "власти" Новой Каховки сообщили о полном уходе воды из города
Назначенные Россией "власти" Новой Каховки Херсонской области заявили, что вода полностью ушла из города.
Об этом сказал "глава Новокаховского городского округа" Владимир Леонтьев в интервью российским СМИ.
"По большому счету, весь город освобожден от воды. Мы приступили к откачке вод, которые еще стоят в подвалах. Запущена энергетика", - заявил он.
Сообщается, что закончилось подтопление и в соседней деревне Корсунка.
Напомним, Новую Каховку затопило одной из первых после прорыва Каховской ГЭС.
Ранее оккупационные "власти" РФ заявили о восьми погибших после затопления левобережья Херсонской области.
Как писала "Страна", мэр Новой Каховки Владимир Коваленко рассказал, что в местах, где была вода, лежит мертвая рыба и ползают гадюки.
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