Жители района возле Антоновского моста, который также частично затоплен рассказывают, что за сегодняшнюю ночь вода поднялась на один метр и сейчас ее уровень достигает до двух метров в зависимости от ландшафта местности.

"Вчера утром нам сказали, что до 12 часов дня мы должны эвакуироваться. Пока никто из представителей власти к нам не приезжал и не помогал с эвакуацией, но мы их ждем так как уровень воды продолжает повышаться. Видимо власть занята районами, которые пострадали больше", - рассказывает Михаил.

Фото Антоновского моста в Херсоне, разрушенного при отступлении россиян в ноябре. Вода уже добралась до дороги, где мост переходит в развязку.

Ранее жители в районе порта в Херсоне также жаловались на эвакуационный процесс. На микрорайоне Остров эвакуация идет.

Также "Страна" публиковала фото затопленных улиц Херсона после подрыва Каховской ГЭС.

Война в Украине идет 469-й день. Мы следим за новостями 7 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги событий 6 июня. Вчера россияне подорвали дамбу Каховской ГЭС после чего хлынула вода, затопляя населенные пункты у Каховского водохранилища и отдельные районы Херсона. В Европе уже назвали это новым измерением войны РФ в Украине и военным преступлением. В Москве свою причастность к подрыву отрицают. А в Белом доме пока не назвали виновных, заявив, что продолжают собирать информацию.

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Анализ военно-политической ситуации в блоге Олеси Медведевой. Она разбиралась, почему рухнула дамба Каховской ГЭС и какие последствия будут для войны и природы.