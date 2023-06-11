Из моря под Одессой на берег выбралась олениха.

Видео публикуют местные жители, которые пытались помочь животному.

В соцсетях предполагают, что олениху разливом реки принесло из Херсонской области.

В Херсоне в тот же день из затопленного дома спасли кота породы мейн-кун.

Напомним, накануне под Одессой спасли собаку, которая приплыла на импровизированном плоту из обломков дома из зоны затопления в Херсонской области. Животное проплыло около 140 километров, его увидели в мусоре и спасли местные жители.

Ранее Гослесагентство Украины сообщало, что фауна левого берега Днепра - в том числе олени - критически пострадала от наводнения, вызванного разрушением Каховской ГЭС.

Последствия ЧП на Каховской ГЭС эксперты оценили как грандиозную экологическую катастрофу.

Как сообщала "Страна", в первые часы после подрыва дамбы Каховской ГЭС из-за подъёма воды погибли все 300 обитателей новокаховского зоопарка "Казкова диброва".

Однако позже появилась информация, что часть животных все же выжила.

Тем временем к побережью Одессы продолжает прибивать мусор из Херсонщины - оконные рамы, остатки мебели, элементы внутренних водопроводных коммуникаций, всевозможные пластиковые предметы быта, целые куски вырванных с корнем деревьев.