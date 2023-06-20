В "ДНР" откроют центры временного размещения депортируемых "иностранцев" - то есть, лиц с в том числе с украинским паспортом, не принявших при этом российского гражданства.

"Указ" об этом подписал "глава ДНР" Денис Пушилин.

По "указу", создается рабочая группа, которая будет заниматься созданием таких пунктов временного содержания.

Отметим, что аналогичные действуют с 2014 года и на территории РФ.

Ранее мы детально объясняли нюансы ситуации с украинскими паспортами на территории, контролируемой Россией.

От жителей захваченных территорий, которые получили паспорт РФ, начали требовать писать заявление "О нежелании состоять в гражданстве Украины".

Сегодня такие заявления пишут местные чиновники, руководители "госкомпаний", члены "ЦИК", силовики, "судьи и прокуроры", а также другие служащие и работники бюджетной сферы.

Также 17 июня в России вступили в действие нормы, которые позволяют лишать паспорта РФ жителей "новых территорий", если они продолжают пользоваться украинским гражданством.

С октября 2022 года, согласно российскому законодательству, жители всех четырех аннексированных регионов признаны гражданами Российской Федерации. В том числе жители тех районов, которые остаются под контролем Украины - например, Славянска, Краматорска, Авдеевки, Запорожья и Херсона.