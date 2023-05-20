От жителей захваченных территорий, которые получили паспорт РФ, начали требовать писать заявление "О нежелании состоять в гражданстве Украины".

Сегодня такие заявления пишут местные чиновники, руководители "госкомпаний", члены "ЦИК", силовики, "судьи и прокуроры", а также другие служащие и работники бюджетной сферы.

Процедура проходит так: пишется заявление в "МВД" "о нежелании состоять в гражданстве Украины". Туда же можно вписать несовершеннолетних детей.

К заявлению прилагаются паспорт Украины (оригинал и перевод), паспорт РФ и "ДНР"\"ЛНР" при наличии.

Взамен заявители получат справку о том, что они "не желают состоять в гражданстве Украины". В дальнейшем они должны будут предоставлять ее "по месту требования". Украинский паспорт при этом не изымается.

Анонсируется, что в ближайшее время процедуру переведут в "Госуслуги".

"[Со дня подачи заявления люди] будут считаться не имеющими гражданства Украины. Это позволит трудоустраиваться в государственные и муниципальные органы, обучаться в образовательных организациях, предусматривающих допуск к государственной тайне", - заявляют в МВД России.

В министерстве уточнили, что процедура якобы необязательная.

На местах среди людей бытуют такие объяснения этим требованиям.

1. Проверка на лояльность.

Несмотря на то, что с точки зрения украинского законодательства подобные заявления не имеют силы, сам факт его составления в письменном виде фиксирует желание перейти на сторону РФ.

Российские власти понимают, что люди будут бояться, что подобное заявление всплывет. А потому напишут его лишь те, кто действительно связывает дальнейшую жизнь с Россией.

2. Угроза потери гражданства РФ.

В российском законодательстве прописывается, что со дня подачи указанного заявления граждане обязываются воздерживаться от реализации прав гражданина Украины.

Если такой факт будет зафиксирован, то человек может быть лишен паспорта РФ. Таким образом написание заявление - это дополнительный психологический барьер, чтобы не посещать Украину.

Ранее сообщалось, что МВД России планирует завершить процесс выдачи паспортов жителям Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей до 1 сентября.

Также мы рассказывали, как в захваченных регионах выдают паспорта РФ и другие российские документы.