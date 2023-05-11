МВД России планирует завершить процесс выдачи паспортов жителям Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей до 1 сентября.

Об этом сообщила начальник управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова, выступая на сессии "Актуальные проблемы совершенствования правового регулирования в сфере миграции" в рамках Петербургского международного юридического форума.

Ее слова приводят российские издания.

"Всех мы признаем гражданами РФ с 30 сентября, но после принесения присяги. Крым мы документировали на протяжении двух с половиной лет", - сказала она, отметив, что документирование жителей "четырех новых субъектов" планируется завершить к 1 сентября.

Казакова сообщила, что значительное число людей еще не получили паспорта.

"Мы понимаем, что это процесс такой перманентный, но мы на сегодняшний день у порядка 15 тысяч в день принимаем документы, от присяги пока никто не отказался", - сказала она.

Казакова также напомнила, что у жителей четырех областей, желающих сохранить статус граждан Украины, был месяц на то, чтобы написать соответствующее заявление. По ее словам, в таком случае они однозначно являются гражданами иностранного государства - Украины.

"Мы им готовы выдавать виды на жительство, пока, правда, к нам за ВНЖ еще никто не обращался, даже из тех, кто написали заявление, их незначительное число", - отметила она.

В марте президент России Владимир Путин после общения с жителями Мариуполя потребовал от МВД оперативно навести порядок с выдачей российских паспортов в новых регионах страны.

Ранее мы писали, как украинцы, не взявшие паспорт РФ, станут "иностранцами" у себя дома.

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