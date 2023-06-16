В "ДНР" заявили об обстреле Кировского района Донецка, который пришелся по остановке общественного транспорта.

На данный момент сообщается как минимум об одном погибшем и семи пострадавших, которые ожидали общественный транспорт.

Напомним, на днях у железнодорожного вокзала Донецка после обстрела погибла 20-летняя девушка. Её двухлетний ребенок получил ранения.

А недавно в Донецке под ударом оказалася Куйбышевский район. В результате обстрела поселка Горняк погибли три человека.

Война в Украине идет 478-й день. Мы следим за новостями 16 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 15 июня. Вчера во время ночного обстрела РФ выпустила четыре крылатые ракеты и более 20 "Шахедов". Три ракеты попали по двум промышленным предприятиям в Кривом Роге. Взрывы также раздавались в Одесской области и Харькове. Там сбивали беспилотники.

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Олеся Медведева рассказывает о событиях минувшего дня в своем блоге.