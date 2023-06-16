При обстреле Нью-Йорка в Донецкой области пострадал уникальный фенольный завод, которому больше ста лет
В донецком Нью-Йорке подвергся обстрелу уникальный Дзержинский фенольный завод, переживший революцию, гражданскую и Вторую мировую войны.
Об этом сообщает народный депутат Муса Магомедов в своем Telegram-канале.
Ранее завод был одним из крупнейших в мире производителей коксохимической продукции – нафталина и фенолокрезолов.
Напомним, в конце мая на Нью-Йорк Донецкой области противник сбросил авиабомбу ФАБ-250. Ранен один человек, пострадали три многоэтажки, ясли, амбулатория, кинозал и спортзал.
А недавно очередному обстрелу со стороны России подвергся Авдеевский коксохимический завод.
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