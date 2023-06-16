В донецком Нью-Йорке подвергся обстрелу уникальный Дзержинский фенольный завод, переживший революцию, гражданскую и Вторую мировую войны.

Об этом сообщает народный депутат Муса Магомедов в своем Telegram-канале.

Ранее завод был одним из крупнейших в мире производителей коксохимической продукции – нафталина и фенолокрезолов.

Напомним, в конце мая на Нью-Йорк Донецкой области противник сбросил авиабомбу ФАБ-250. Ранен один человек, пострадали три многоэтажки, ясли, амбулатория, кинозал и спортзал.

А недавно очередному обстрелу со стороны России подвергся Авдеевский коксохимический завод.

Война в Украине идет 478-й день. Мы следим за новостями 16 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 15 июня. Вчера во время ночного обстрела РФ выпустила четыре крылатые ракеты и более 20 "Шахедов". Три ракеты попали по двум промышленным предприятиям в Кривом Роге. Взрывы также раздавались в Одесской области и Харькове. Там сбивали беспилотники.

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