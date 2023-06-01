Ни один класс в школах "ДНР" в новом учебном году не выбрал украинский язык в качестве факультатива, несмотря на такую возможность. Поэтому украинский на территории "республики" изучать не будут.

Об этом заявил "врио главы ДНР" Денис Пушилин во фремя форума "Какая Украина нам нужна?".

"У нас есть возможность в качестве факультатива изучать в школах не только украинский, но и другие языки. Если набирается класс, язык вводится. Но я вам так скажу: не набрался ни один класс такой на территории "ДНР", - сказал Пушилин.

Он добавил, что "самое страшное" в этом, чтобы язык "не стали его навязывать".

"Если спросить у людей, люди сами определятся" - отметил Пушилин.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявлял, что в России уже подготовлен учебник по украинскому языку для младших классов, а подготовка учебника для 5-9-х классов завершится к концу текущего года. Пушилин высказал сомнение, что эти учебники будут актуальны в "ДНР".

Прошлым летом мы сообщали, что в Одессе и области отказались от изучения русского языка в школах.

"Русских классов по области не будет и не будет вообще преподавания русского языка как предмета", - заявили тогда в департамете образования региона.